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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 октября

Лула да Силва - новый президент Бразилии, Генштаб заявил, что срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО, в Европу движется новый авианосец США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генштаб РФ заявил, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО. Их также не будут направлять на территорию Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. По итогам обработки более 99% бюллетеней, у да Силвы - 50,85% голосов. Действующий президент Жаир Болсонару набирает лишь 49,15%

- РФ выразила готовность продолжать диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки. Об этом сообщили в совместном координационном центре инициативы.

- В Европу направляется еще одна американская авианосная группа. Во главе ее новый атомный авианосец USS Gerald Ford.

- Постпред РФ при отделении ООН в Женеве заявил, что от Киева нет активных предложений переговоров. Он сообщил об этом в интервью газете "Известия".

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