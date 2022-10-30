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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В Европу направляется еще одна американская авианосная группа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу, сообщает британское военное издание Navy Lookout.

Авианосец, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. В походе его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

По данным Пентагона, в настоящее время в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush

Корабельная группировка действует вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

США Хорватия
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