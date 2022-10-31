Мелитополь получил российский газ из ДНР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Город Мелитополь начал получать газ по новому газопроводу из Донецкой народной республики, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в городе начали подключать к газоснабжению жилой сектор, школы и больницы. Следующими газ получат Токмак и Энергодар, пообещал чиновник.

Балицкий поблагодарил российское Минэнерго и местных специалистов за оперативную работу и заверил, что отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.

25 октября было объявлено, что российский газ из ДНР получили первые три населенных пункта Запорожской области, в том числе Бердянск. Газоснабжение Запорожской области со стороны Украины прекратилось в июле.