Кремль призвал Пхеньян и Сеул избежать эскалации напряженности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали к сдержанности стороны конфликта вокруг Корейского полуострова.

"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не являются ли очередные пуски ракет КНДР усилением напряженности на полуострове, и не спровоцировал ли Северную Корею недавний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в среду о пусках не менее 17 ракет с территории Северной Кореи по направлению к Японскому и Желтому морям. Стало также известно, что артиллеристы Корейской народной армии выпустили с утра около 100 снарядов в сторону Японского моря.

В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением границы Южной Кореи. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал военным быть готовыми "к возможным другим крупным провокациям со стороны Северной Кореи в будущем".

Позднее КНДР запустила еще шесть ракет в сторону Желтого и Японского морей, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.