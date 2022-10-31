Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Франция разрабатывает вариант вывоза зерна с Украины сухопутными путями - через Румынию и Польшу, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Франции Марк Фено.

"Мы изучаем возможность того, чтобы вывозить зерно наземными путями, если его нельзя перевозить через Черное море (...), в частности, рассматриваем сухопутные пути через Румынию и Польшу", - цитируют Фено западные СМИ.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в данный момент "зерновая сделка" позволила уменьшить масштабы продовольственного кризиса: экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

На прошлой неделе МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.