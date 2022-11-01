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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Координационный центр не планирует на среду движения судов в рамках "зерновой сделки"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Представительство ООН в Совместном координационном центре сообщило об отсутствии планов по движению сухогрузов в рамках Черноморской зерновой инициативы в среду, 2 ноября.

"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник инспекторы ООН и Турции совершили 36 проверок судов в украинских портах. "Все отчеты об инспекциях будут переданы российской и украинской делегациям", - подчеркивается в сообщении.

В нем указывается, что ООН тесно контактирует с Турцией "и предпринимает все возможные усилия для возобновления полномасштабной работы СКЦ".

ООН Украина Турция
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