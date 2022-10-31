РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что движение по коридору безопасности, который согласовывался в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Отмечается, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации"

Минобороны РФ также заявило, что Украина должна взять на себя дополнительные обязательства не использовать в военных целях коридор безопасности в рамках "черноморской инициативы".

Военное ведомство напомнило, что Россия не выходит из соглашений по вывозу украинского зерна, а приостанавливает их действие.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - говорится в заявлении.

Военные сообщили, что довели позицию РФ до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета безопасности ООН

"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре глав военных ведомств России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара по ситуации вокруг "черноморской зерновой инициативы". "Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ.

Атака беспилотников

29 октября российские военные сообщили, что Москва приостанавливает участие в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора".

"В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов", - сообщало Минобороны РФ. По словам российских военных, украинские беспилотники были уничтожены, в результате диверсии незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

30 октября министерство обороны России сообщило, что украинские морские беспилотники, которые участвовали в атаке, были запущены из района Одессы и использовали зону безопасности "зернового коридора". В заявлении Минобороны РФ говорилось, что атака осуществлена Киевом под руководством представителей Великобритании, в морских дронах нашли навигационные модули канадского производства.

"Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - заявило Минобороны РФ 30 октября.

Зерновая сделка

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

По официальным данным совместного координационного центра, по состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 9 239 819 тонн.