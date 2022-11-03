Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил лидерам стран Балканского полуострова, что наступило время объединиться для преодоления региональных конфликтов и присоединения в будущем к Евросоюзу, передает АР.

"Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго: они разделяли вас и тормозили ваше движение по европейскому пути", - сказал он.

Шольц вместе с коллегами из ЕС проводит встречу с лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. Ожидается, что они подпишут соглашения о облегчении поездок, обсудят вопросы энергетики.

Шольц подчеркнул необходимость нормализации отношений между Белградом и автономным краем Косово и Метохия. Также канцлер указал на проблемы преступности, коррупции и нелегальной миграции.