Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил лидерам стран Балканского полуострова, что наступило время объединиться для преодоления региональных конфликтов и присоединения в будущем к Евросоюзу, передает АР.

"Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго: они разделяли вас и тормозили ваше движение по европейскому пути", - сказал он.

Шольц вместе с коллегами из ЕС проводит встречу с лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. Ожидается, что они подпишут соглашения о облегчении поездок, обсудят вопросы энергетики.

Шольц подчеркнул необходимость нормализации отношений между Белградом и автономным краем Косово и Метохия. Также канцлер указал на проблемы преступности, коррупции и нелегальной миграции.

Германия Евросоюз Олаф Шольц Сербия Косово и Метохия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 3 ноября

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине

Эрдоган считает, что канцлер ФРГ изменил отношение к РФ и готов искать с ней общий язык

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });