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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В ООН надеются на возвращение России в "зерновую сделку"

В ООН надеются на возвращение России в "зерновую сделку"
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Приостановка участия России в "зерновой сделке" - временная, ведется работа по ее возобновлению, заявил во вторник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, что это временная мера", - заявил он. Хак снова напомнил, что постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла продолжает переговоры со всеми тремя странами-участницами сделки в попытке возобновить их полноценное участие в работе центра.

Хак также отметил, что в ООН поддерживают связи с российской стороной.

Ранее сообщалось, что СКЦ не планирует на среду движения сухогрузов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

1 ноября в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской "зерновой сделки". Как подчеркивается в сообщении Кремля, "необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях". "Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", - сказано в сообщении.

Президент России также "напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей - по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Кроме того, вновь обращено внимание, что за три месяца действия этих договорённостей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам. В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений, информирует пресс-служба.

ООН
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