Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в четверг.

Переговоры прошли в Самарканде на "полях" IX Саммита Организации тюркских государств, сообщает сайт азербайджанского лидера.

"На встрече было подчеркнуто, что союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах", - подчеркивается в информации.

Алиев и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, обменялись мнениями об итогах встречи в Сочи (31 октября саммит Россия-Азербайджан-Армения - ИФ).