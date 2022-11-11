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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи
Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в четверг.

Переговоры прошли в Самарканде на "полях" IX Саммита Организации тюркских государств, сообщает сайт азербайджанского лидера.

"На встрече было подчеркнуто, что союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах", - подчеркивается в информации.

Алиев и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, обменялись мнениями об итогах встречи в Сочи (31 октября саммит Россия-Азербайджан-Армения - ИФ).

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджан Ильхам Алиев
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