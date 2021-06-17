Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Создание военной базы Турции в Азербайджане не исключается пунктами Шушинской декларации, подписанной лидерами Турции и Азербайджана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тема (турецкой военной базы в Азербайджане - ИФ) не находится за пределами пунктов Шушинской декларации. Сейчас главное – обеспечить безопасность границ, но возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы (Эрдоган и Путин - ИФ), могут развить эту тему", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам, передает турецкий телеканал NTV.

Как сообщалось ранее, лидеры Азербайджана и Турции 15 июня подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях. Стороны договорились оказывать взаимную военную помощь на основании Устава ООН при возникновении угроз и рисков для независимости, суверенитета, территориальной целостности одной из сторон.

Согласно декларации, в случае возникновения таких рисков Баку и Анкара будут проводить совместные консультации, выступать с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказывать взаимную помощь. При этом объем и форма помощи будут определяться посредством проведения незамедлительных обсуждений и совместных мероприятий, Вооруженные силы двух стран будут проводить необходимую координацию.

Кроме этого, в декларации имеется пункт, согласно которому Баку и Анкара будут продолжать совместные усилия для модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.