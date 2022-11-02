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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Число случаев COVID-19 в мире превысило 630,9 млн

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 630 922 204, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 593 056 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 531 408 и 1 070 788.

Индия - 44 655 828 и 530 452.

Франция - 37 033 582 и 158 034.

Бразилия - 34 837 035 и 688 219.

Германия - 35 649 648 и 153 814.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 846,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 268 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 394, в Бразилии - 3 185, в Германии - 1 822.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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