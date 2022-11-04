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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

В Ереване заявили о предложенных Москвой межпарламентских переговорах с участием Азербайджана

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ереван получил от Москвы предложение о проведении трехсторонних межпарламентских переговоров с Баку, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.

"Поступило предложение о проведении межпарламентских трехсторонних переговоров (Армения-Азербайджан-РФ - ИФ). Предложение было озвучено спикером Госдумы России Вячеславом Володиным во время официального визита в РФ спикера парламента Армении Алена Симоняна", - сказала Хачатрян.

По ее словам, спикер парламента Армении дал утвердительный ответ.

"Конкретный формат встречи пока не обсужден. Нет также даты", - отметила Хачатрян.

Армения Азербайджан
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