В Ереване заявили о предложенных Москвой межпарламентских переговорах с участием Азербайджана

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ереван получил от Москвы предложение о проведении трехсторонних межпарламентских переговоров с Баку, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.

"Поступило предложение о проведении межпарламентских трехсторонних переговоров (Армения-Азербайджан-РФ - ИФ). Предложение было озвучено спикером Госдумы России Вячеславом Володиным во время официального визита в РФ спикера парламента Армении Алена Симоняна", - сказала Хачатрян.

По ее словам, спикер парламента Армении дал утвердительный ответ.

"Конкретный формат встречи пока не обсужден. Нет также даты", - отметила Хачатрян.