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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин увязал будущее миротворцев РФ в Карабахе с мирным договором между Арменией и Азербайджаном

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и от заключения мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы об этом говорили", - сказал Путин в понедельник по итогам трехсторонних переговоров, отвечая на вопрос о возможности продления мандата на присутствие российских миротворцев в регионе.

По словам Путина, для возможного продления мандата миротворцев нужны будут совместные договоренности, но это будет зависеть и от других вопросов, "от возможности заключения мирного договора и вопроса о делимитации границы".

"Если эти вопросы будут решены, то вопрос миротворцев по-другому будет стоять, если не решены, или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - сказал Путин.

Он добавил, что "в любом случае и одна, и другая стороны выразили слова благодарности России за ту работу, которую мы там проводим".

"По мирному договору - его пока нет. И здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", - сказал Путин.

Армения Азербайджан Россия Нагорный Карабах Владимир Путин
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