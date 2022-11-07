Часть школ в Херсонской области не открылась после каникул из-за обстрелов и эвакуации

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Часть учебных заведений в Херсонской области не возобновили образовательный процесс после каникул из-за постоянных обстрелов территорий и эвакуации населения, сообщили в администрации региона в понедельник.

"В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией ряд учебных заведений, расположенных на правом и левом берегах Днепра, временно функционировать не будут. Среди них школы Херсона, Белозерского, Бериславского, Снигиревского, Алешкинского, Голопристанского, Каховского, Новокаховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", - сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области.

В остальных учебных заведениях с 7 ноября возобновляется учебный процесс. "После продолжительных каникул учащиеся школ Херсонской области снова возвращаются за парты. Работу возобновят только те учебные заведения, которые расположены на относительно безопасных территориях правобережья", - говорится в сообщении.

В наиболее опасных районах Херсонской области школьные каникулы были объявлены с 6 октября. Позже на каникулы отправили и учащихся в остальных районах области.

В администрации отметили, что для учеников 1-11 классов были разработаны новые учебные планы с учетом некоторых особенностей региона, предложены единые учебники, что облегчает переход на российские стандарты.

Школьники Херсонской области еще в начале сентября были обеспечены бесплатными учебниками, а первоклассники получили рюкзаки с полным набором канцелярии. Кроме того, учащиеся младших классов будут получать бесплатные горячие обеды. Для старшей школы также разрабатывается система полноценного питания, добавили в администрации.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу.

По последним данным, с момента начала эвакуации регион покинули около 80 тыс. человек, на правом берегу Днепра до сих пор могут оставаться до 170 тыс. жителей.