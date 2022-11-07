Что случилось этой ночью: понедельник, 7 ноября

Обещание ООН снять ограничения на экспорт зерна из РФ, обрушение балкона в Сочи, уход Дзюбы из турецкого клуба "Адана Демирспор"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ООН обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября.

- Два человека погибли в результате обрушения балкона общежития в Сочи. Еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Причины происшествия пока не установлены. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

- КНДР назвала недавние ракетные пуски ответом на учения ВВС Южной Кореи и США. Генштаб вооруженных сил КНДР предупредил, что Корейская народная армия продолжит принимать решительные меры в ответ на "провокационные военные действия врагов".

- Байден, Трамп и Обама призвали своих сторонников принять участие в промежуточных выборах в США. Голосование на выборах состоится 8 ноября.

- Артем Дзюба покинул турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор". Контракт 34-летнего футболиста был расторгнут 3 ноября по взаимному согласию сторон.