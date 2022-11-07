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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

КНДР назвала недавние ракетные пуски ответом на учения ВВС Южной Кореи и США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Генштаб вооруженных сил КНДР предупредил, что Корейская народная армия (КНА) продолжит принимать решительные меры в ответ на "провокационные действия" Южной Кореи и США в отношении Севера.

На минувшей неделе Пхеньян осуществил многочисленные ракетные пуски в районе Корейского полуострова.

"Недавние соответствующие военные операции КНА являются четким сигналом КНДР: чем упорнее будут продолжаться провокационные военные действия врагов, тем тщательнее и беспощаднее КНА будет противостоять им", - говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении военных.

В нем отмечается, что учения стали "открытой провокацией, направленной на преднамеренную эскалацию напряженности".

"Генеральный штаб КНА еще раз разъясняет, что он будет продолжать принимать соответствующие постоянные решительные практические военные меры в ответ на все военные учения противника, направленные против КНДР", - подчеркивается в коммюнике.

Первые за последние пять лет крупные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm состоялись на прошлой неделе. В них приняли участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки.

В ответ на учения Северная Корея осуществила пуски 35 различных ракет, включая межконтинентальную баллистическую, в нейтральные воды Японского и Желтого морей.

КНДР Южная Корея США
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