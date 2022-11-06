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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Байден, Трамп и Обама призвали сторонников голосовать на промежуточных выборах в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама в воскресенье призывали сторонников проголосовать на предстоящих промежуточных выборах, сообщает The Hill.

"Это определяющий момент для всего народа, мы все должны выступить единым фронтом", - приводит издание слова Байдена, выступавшего перед сторонниками-демократами.

"Если вы хотите остановить разрушение нашей страны и спасти американскую мечту, то в этот вторник вы должны проголосовать за республиканцев", - заявил, со своей стороны, бывший глава Белого дома Трамп.

Он раскритиковал демократов по вопросам иммиграции, инфляции и внешней политики, назвав их меры радикальными.

Обама отметил, что сейчас больше всего избирателей волнует вопрос инфляции. Однако, согласно опросам, в этом вопросе избиратели склонны доверять республиканцам.

"Я понимаю, что демократия сейчас может показаться не самым главным приоритетом, особенно когда вы беспокоитесь об оплате счетов", - сказал бывший президент-демократ.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них американцы изберут Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов. Опросы показывают, что у республиканцев хорошие шансы вернуть контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом.

США Дональд Трамп Джо Байден Барак Обама
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