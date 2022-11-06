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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Два человека погибли в результате обрушения балкона общежития в Сочи

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Сочи сообщили о гибели двух человек в результате обрушения балкона на пятом этаже дома в Центральном районе города на улице Донской, 13.

Еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

Здание было построено в 1958 году и не считалось аварийным. В нем размещается общежитие. Причины обрушения балкона предстоит выяснить специалистам.

"Дальнейшая угроза разрушения конструкций отсутствует", - отметили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли спасатели, специалисты администрации, организован штаб.

В пресс-службе ГУ МЧС края подтвердили, что других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что балкон обрушился, когда на нем находились двое мужчин и женщина.

"По предварительным данным, сегодня вечером двое мужчин и женщина находились на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома. В этот момент балкон обрушился, в результате от полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка. На месте работают следователи.

Сочи
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