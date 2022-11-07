ООН намерена в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций обещает, что в ближайшее время добьется снятия ограничений на вывоз российского продовольствия в соответствии с Черноморской зерновой инициативой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения (о продлении сделки - ИФ) мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН", - приводит слова Полянского газета "Известия".

В беседе с изданием дипломат отметил, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября - эта дата установлена как "логичный дедлайн" текущей сделки.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Украина гарантировала, что не будет использовать гуманитарный судоходный коридор в Черном море для атак на российский флот, после этого президент РФ Владимир Путин поручил возобновить участие в Черноморской зерновой инициативе.