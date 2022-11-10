ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на преодоление энергокризиса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз выделит Молдавии 250 млн евро на преодоление энергетического кризиса. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду в Кишиневе в четверг.

По ее словам, 200 млн евро пойдут на помощь республике в закупке газа, из которых 100 млн евро – грант, еще 100 млн евро – кредит.

"Мы также предоставим дополнительные 50 млн евро бюджетной поддержки", - сказала глава ЕК.

Средства будут доступны для Молдавии с января 2023 года.

В стране в октябре усилился энергетический кризис после снижения "Газпромом" поставок газа на 30% и прекращения Украиной экспорта электроэнергии. Молдавия стала активно закупать газ для хранения в ПХГ Румынии и Украины (собственных хранилищ в стране нет). Сейчас запасы составляют 157 млн кубометров.