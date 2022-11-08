Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров.

"Я по-прежнему убежден, что в определенный момент нужно будет вернуться к столу переговоров", - заявил Макрон в понедельник на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе (Египет), где он участвует во всемирной конференции ООН по климату COP27.

Этот момент, полагает президент, определит Украина. При этом Макрон подтвердил поддержку Францией Украины.