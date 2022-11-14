Великобритания объявила о выводе своего контингента из Мали

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британские военные покидают Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщил в понедельник заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Я могу объявить, что контингент Великобритании выходит из миссии МИНУСМА раньше, чем планировалось", - говорится в записи речи Хиппи в палате общин, опубликованной на сайте британского правительства.

Он заявил, что власти Великобритании больше не могут отправлять своих военных в страну, правительство которой не хочет с ними сотрудничать и вместо этого работает с ЧВК "Вагнер". Контингент Великобритании в Мали насчитывает порядка 300 человек.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сделал официальное объявление о прекращении французской антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля в Африке.

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

МИНУСМА была учреждена в 2013 году с целью поддержки политических процессов в Мали и обеспечения безопасности.