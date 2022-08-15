Последнее подразделение французских антитеррористических сил покинуло Мали

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Французский генштаб сообщил в понедельник, что после девяти лет присутствия в Мали последние военнослужащие, принимавшие участие в операции "Бархан", покинули страну.

"Сегодня в 13:00 (по парижскому времени, в 14:00 мск) последнее подразделение сил "Бархан", присутствовавшее на малийской территории, пересекло границу между Мали и Нигером", - цитирует газета Le Figaro коммюнике генштаба.

Ранее в понедельник то же издание сообщало о том, что накануне несколько десятков человек в городе Гао (север страны) приняли участие в манифестации с требованием, чтобы французские силы ускорили свое отбытие из страны. "Мы предъявляем, начиная с сегодняшнего дня - воскресенья 14 августа 2022 года - ультиматум по окончательному отбытию "Бархана" в течение 72 часов", - заявляли манифестанты.

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

На этом фоне резко ухудшились отношения между пришедшим к власти режимом Бамако и Парижем, что привело к требованию малийских властей, чтобы французские военнослужащие покинули страну.

В конце января нынешнего года власти Мали потребовали отзыва из Бамако французского посла. Они обосновали это решение "враждебными" заявлениями французских официальных лиц в их адрес.

В начале мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходного правительства Мали денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывавший стороны.

"Франция расценивает это решение как необоснованное и официально оспаривает любые нарушения двусторонних правовых рамок, которые могут затронуть силы "Бархан", - заявил тогда официальный представитель французского МИД.

"Бархан" – операция французских вооружённых сил в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде (странах группы G5 Сахель) против исламистских террористических группировок. Операция "Бархан" является продолжением операции "Сервал", проводившейся французскими военными в Мали с 2013 года. С июля 2014 года эта операция получила название "Бархан" и распространилась, помимо Мали, на Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.