Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в Белоруссию, сообщило российское Минэнерго.

"Документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Белорусское Минэнерго в свою очередь сообщает, что подписанные условия распространяются на поставки газа из РФ и наценку дочерней компании "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" - при продаже оптовым покупателям до конца 2022 года.

"Руководители Минэнерго Белоруссии и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" (сейчас - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь") от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении ведомства.

При подписании присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Мы отмечаем последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике. Газовая отрасль, конечно, остаётся флагманом нашего сотрудничества. Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков", - отметил Шульгинов по итогам подписания.

Переход Белоруссии на оплату газа из РФ в российских рублях

Как сообщалось, в соответствии с межправительственными договоренностями, Белоруссия с апреля перешла на оплату в российских рублях поставляемого в республику природного газа. В Минске сообщали, что зафиксировали цену поставок в российских рублях, однако сумму стороны не разглашали.

Ранее белорусская сторона оплачивала поставки газа в долларах США. Также в долларах США номинирована торговая надбавка дочерней компании "Газпрома" - "Газпром трансгаз Беларусь" (ранее "Белтрансгаз"), с учетом которой газ продается белорусским оптовым потребителям. В рамках заключенного в конце прошлого года контракта цена газа для Белоруссии в текущем году составляет $128,52 за 1 тыс. кубометров.

8 мая Каранкевич сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2023 год должна быть определена до 1 августа текущего года. До 1 июля текущего года белорусская и российская стороны должны подготовить и согласовать принципы функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.

6 мая белорусский посол в РФ Семашко заявил, что Белоруссия в рамках реализации программ Союзного государства рассчитывает на снижение цены российского газа до уровня приграничных с республикой Смоленска и Пскова.