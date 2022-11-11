Что случилось этой ночью: пятница, 11 ноября

Признание экономики РФ нерыночной со стороны США, планы Байдена не встречаться с делегацией РФ на саммите G20, новый пакет военной помощи Украине от США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министерство торговли США признало экономику России нерыночной. Это решение будет использовано для целей американского закона об антидемпинговых пошлинах. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

- В Белом доме сообщили, что Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Представитель Госдепа Нед Прайс также отметил, что американская делегация не намерена общаться с российской стороной.

- США предоставят Украине новую военную помощь на $400 млн. В поставки войдут зенитно-ракетные комплексы и ракеты для них, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

- США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая. В их числе Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.

- Байден в пятницу отправится в Египет на конференцию по климату. После этого он поедет в Камбоджу на саммиты США-АСЕАН и стран Восточной Азии. Затем американский лидер направится на Бали (Индонезия), где пройдет саммит "Группы двадцати".