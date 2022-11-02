США планируют в середине 2023 г. поставить Украине системы Vampire для борьбы с дронами

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США рассчитывают предоставить Украине в середине будущего года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников, сообщает в среду Defense news со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера.

"Что касается Vampire, мы ожидаем заключение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и прямо сейчас мы рассчитываем, что передача систем пройдет в середине 2023 года", - сказал он.

Defense news напоминает, что Пентагон 24 августа объявил о планах поставить Украине эти системы, однако сделка пока не одобрена. Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установку можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля. Ракеты можно использовать против наземных и воздушных целей, включая БПЛА.