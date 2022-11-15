Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили урегулирование отношений между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Госсекретарь Блинкен выразил готовность США продолжить содействовать в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулировании проблемы Нагорного Карабаха", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия США и личную вовлеченность Блинкена.

"Стороны договорились продолжить обсуждения относительно шагов по повышению уровня безопасности и стабильности в регионе", - сообщили в правительстве.

Днем ранее Пашинян заявил о готовности Еревана к нормализации отношений с Баку на предложенных Россией условиях. Он сказал это на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, спецпредставителем МИД России по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских Игорем Ховаевым.