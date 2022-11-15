Премьер Камбоджи покинул саммит G20 из-за заражения COVID-19

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Камбоджи Хун Сен вынужден покинуть саммит "Большой двадцатки" на Бали, поскольку у него диагностировали заражение коронавирусом, сообщает АР по ссылкой на пост самого премьера в соцсетях.

Хун Сен рассказал, что 14 ноября вечером получил положительный тест на COVID-19, а на следующее утро диагноз подтвердил индонезийский врач. Поэтому премьер отменил все запланированные на Бали встречи и решил вернуться на родину. Также он отменил участие во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.

Хун Сен добавил, что не знает, когда и как заразился, и чувствует себя нормально.

Только в минувшие выходные Хун Сен принимал Восточноазиатский саммит, в котором принимал участие и президент США Джо Байден. В Белом доме заявили, что утром 15 ноября Байден сдал отрицательный тест на коронавирус.