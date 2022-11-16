Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в два раза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлен 1 041 случай заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 522 заболевших. Таким образом, показатель заболеваемости в столице за сутки вырос почти в два раза, до этого три дня отмечалось снижение заболеваемости.

В миреНовый вариант коронавируса зафиксирован в КанадеЧитать подробнее

Госпитализированы за сутки 162 человека, выздоровели 966 пациентов. За 24 часа скончались 12 человек, инфицированных коронавирусом, днем ранее сообщалось о 13 умерших.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 3 243 204 случая заболевания COVID-19, умерли 46810 человек, выздоровел 3 052 081 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"

Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"

Московские городские службы готовятся к двухдневному снегопаду

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Москвичей попросили выбирать другие маршруты в районе закрытого участка зеленой ветки метро

Температурный рекорд 2010 года побит в Москве

Температурный рекорд 2010 года побит в Москве

В московском метро "Автозаводская" и "Орехово" могут менять режим работы в часы пик

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });