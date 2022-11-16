Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в два раза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлен 1 041 случай заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 522 заболевших. Таким образом, показатель заболеваемости в столице за сутки вырос почти в два раза, до этого три дня отмечалось снижение заболеваемости.

Госпитализированы за сутки 162 человека, выздоровели 966 пациентов. За 24 часа скончались 12 человек, инфицированных коронавирусом, днем ранее сообщалось о 13 умерших.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 3 243 204 случая заболевания COVID-19, умерли 46810 человек, выздоровел 3 052 081 человек.