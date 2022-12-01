МИД Азербайджана назвал направление миссии ОБСЕ в Армению нарушением мандата организации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал направление "миссии ОБСЕ по оценке потребностей" в Армению грубым нарушением мандата организации. В Баку считают, что процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, то есть подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций остается весьма ограниченным.

"Принцип принятия решений на основе консенсуса четко отражен во всех основных решениях ОБСЕ. В этой связи направление так называемой "миссии по оценке потребностей" в Армению без консенсуса является вопиющим нарушением мандатов, принятых коллективным волеизъявлением всех государств-участников. Азербайджан призывает все институты ОБСЕ исправить грубое нарушение своих полномочий", - сказал Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, "на состоявшихся в этом году в Брюсселе, Праге и Сочи встречах на высшем уровне обе стороны подтвердили взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга".

Байрамов добавил, что трижды встречался с главой МИД Армении, чтобы обсудить подготовку двустороннего договора о межгосударственных отношениях.

"На нашей последней встрече в Вашингтоне 7 ноября мы договорились ускорить переговоры с этой целью. С учетом этого Азербайджан уже представил Армении ряд замечаний по проекту соглашения", - сказал он.

По его мнению, Армения пытается торпедировать мирный процесс. Кроме того, считает Байрамов, "роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большое беспокойство, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и воинственной риторике".

"Подход Азербайджана четкий, последовательный и основанный на международном праве. Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу для межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует права двух равноправных суверенных государств и является основой для решения всех вопросов, представляющий взаимный интерес", - сказал министр.

"Несмотря на возросшую динамику двусторонних переговоров, прогресс по трем основным направлениям процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, то есть подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций остается весьма ограниченным", - сказал он.

По его словам, "Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств".

Глава МИД Азербайджана считает, что мировому сообществу, включая ОБСЕ, необходимо убедить Армению отказаться от попыток подорвать процесс нормализации. "Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью для нормализации своих отношений с Азербайджаном и другими соседними странами. Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе", - заявил Байрамов.