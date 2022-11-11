Пашинян заявил, что Армения еще в 2007 году признала Нагорный Карабах частью Азербайджана

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Международное сообщество, в том числе Армения, признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: "Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении".

"В 1990 году Армения приняла декларацию о независимости, где есть ссылка на постановление Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". В 1991 году Армения проводит референдум о независимости, Нагорный Карабах также провозглашает независимость, проведя референдум. Потом, в 2007 году, Армения в качестве основы переговоров (по карабахскому урегулированию - ИФ) принимает документ, в котором статус Нагорного Карабаха должен быть уточнен будущим референдумом. А что тогда стало с референдумом 1991 года в Нагорном Карабахе. Получается, что Армения согласилась с аннулированием референдума 1991 года о независимости Нагорного Карабаха. Об этом, кстати, Серж Саргсян (бывший президент Армении - ИФ) заявил в 2007 году в США, отметив, что мы пошли на большую уступку, согласившись на проведение нового референдума в Нагорном Карабахе", - заявил Пашинян.

Он объяснил, что в 2020 году "выступил с заявлением "Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) - это Армения и точка", поскольку исходил из декларации о независимости Армении, где прописано о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха". "Потом, оказалось, никому это не было нужно. Меня обвиняли из-за этого заявления. Получается, что после принятия декларации нашей независимости мы сами работали против нее", - отметил Пашинян.

Премьер Армении заявил, что нет такой страны, которая не признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и "не надо питать иллюзий".

"В этой ситуации, если мы не хотим поставить перед катастрофой Армению и Нагорный Карабах, мы не должны и не сможем одни бороться против всего мира. Мы должны встать лицом к лицу с тем, что мы сделали сами, в результате иметь понятную, реализуемую программу, как мы решаем проблему. Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью", - подчеркнул Пашинян.