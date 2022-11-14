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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

МИД РФ опроверг информацию о госпитализации Лаврова

МИД РФ опроверг информацию о госпитализации Лаврова
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Бали.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован", - написала она в своем телеграм-канале. "Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - добавила Захарова.

Ранее в понедельник в ряде мировых СМИ появились сообщения, что Лавров якобы госпитализирован на Бали, куда прибыл накануне вечером для участия в саммите G20.

Сергей Лавров МИД РФ Мария Захарова
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