Число кредиторов объявившей о банкротстве криптобиржи FTX может превышать миллион

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Количество кредиторов криптовалютной биржи FTX может быть в десятки раз больше, чем она указала первоначально, когда инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

FTX указала ранее, что число ее кредиторов превышает 100 тыс., большинство из них являются ее клиентами.

Между тем в обновленных документах, направленных в суд штата Делавэр, говорится, что "на самом деле количество кредиторов может превышать миллион".

Теперь криптовалютная биржа к пятнице или ранее должна предоставить список топ 50 кредиторов, тогда как первоначально был необходим перечень лишь 20 ведущих кредиторов.

FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 на прошлой неделе. Перед этим крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.