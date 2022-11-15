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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Медведев предупредил об ответных мерах на конфискацию российских активов за рубежом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из стран, которые на основании решения Генассамблеи ООН примут национальные акты "о воровстве российских активов".

"У нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран", - написал Медведев во вторник вечером в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что "их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов". "Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России", - заявил Медведев.

Генассамблея ООН на специальном заседании в понедельник большинством голосов приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. В поддержку проекта резолюции проголосовали 94 государства, против - 13 стран, воздержались 74 государства. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту резолюцию "формализацией" грабежа золотовалютных резервов РФ с использованием площадки ООН.

31 октября Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в вопросе разморозки ее золотовалютных резервов. "Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушении всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия вернуть свои замороженные золотовалютные резервы.

Дмитрий Медведев Украина
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