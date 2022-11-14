Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате ущерба Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного выплатить ущерб Украине.

В поддержку проекта резолюции проголосовали 94 государства, против - 13 стран, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Куба. Воздержались 74 государства, в том числе ОАЭ, Сербия, ЮАР, Индия, Индонезия, Израиль, Египет, Бразилия, Армения.

Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Постпред РФ Василий Небензя на заседании перед голосованием заявил, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики", назвал его "попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права".

"У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов. Им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение", - заявил Небензя.

Российский постпред сказал, что голосованием в ГА ООН западные страны хотят создать "ширму для неприкрытого грабежа", и подчеркнул, что никакие механизмы и ГА ООН не могут отменить суверенный иммунитет, которым обладают государственные активы в соответствии с международным правом.

"Тем самым Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, планируя использовать для этого российские деньги. Соответствующее решение Генеральной Ассамблеи необходимо ему как ширма для этого неприкрытого грабежа, такое развитие событий приведет лишь к усилению напряженности и нестабильности во всем мире, в то время как выгодополучателями будут западные военные корпорации, которые уже заработали миллиарды долларов на поставках вооружений Украине", - добавил он.