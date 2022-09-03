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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем
Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Запуск американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion ("Орион"), который в субботу должен был в тестовом беспилотном режиме отправиться в полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), отменен, сообщило NASA.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, повторный пуск планировалось совершить 3 сентября. Однако вновь была обнаружена утечка жидкого водорода при заправке первой ступени ракеты SLS.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около $50 млрд.

NASA
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