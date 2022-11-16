Белорусский Генштаб заявил о подготовке Польши к наступательной войне

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне, заявил замначальника белорусского Генштаба по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб. Его слова приводит агентство "БелТА".

"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника. В интересах этого с целью расширения возможностей по приему и размещению воинских формирований объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств ударными темпами развивается военная инфраструктура", - сказал Гнилозуб.

"Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего, республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство. Неслучайно оно планирует повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность вооруженных сил до 300 тысяч человек. В рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом одна дополнительная дивизия будет располагаться в восточной части страны, рядом с Белостоком", - утверждал Гнилозуб.

По его данным, практически завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов. Помимо этого, в Польше, Литве и Латвии осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. "В целом уже сегодня созданная инфраструктура обеспечивает оперативную переброску и размещение войск с континентальной части США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации", - заявил военачальник.