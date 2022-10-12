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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Минск отверг размещение иностранных военных наблюдателей на границе с Украиной

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия не нуждается в присутствии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. Его слова приводит издание администрации президента Белоруссии "СБ. Беларусь сегодня".

"Если [президенту Украины Владимиру] Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - сказал он, комментируя соответствующее заявление украинского лидера.

По словам Вольфовича, для Белоруссии абсолютно неприемлем вариант размещения в качестве таких наблюдателей иностранного военного контингента.

Он напомнил, что украинские власти подорвали мосты и заминировали дороги в приграничье с Белоруссией. Об этом 9 октября сообщал председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"И если на этих минах миротворческий контингент не подорвется, наверное, будет счастье", - отметил Вольфович.

Белоруссия Украина Совбез Александр Вольфович Владимир Зеленский
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