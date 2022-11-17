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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Пентагон обвинил Иран в ударе по танкеру в Оманском заливе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Центральном военном командовании США (Centcom) заявили, что танкер под либерийским флагом у берегов Омана на этой неделе подвергся атаке иранского беспилотника.

"15 ноября примерно в 22:00 местного времени в Оманском заливе беспилотник иранского производства атаковал танкер Pacific Zircon под либерийским флагом. Этот танкер входит в связанную с Израилем коммерческую структуру", - говорится в заявлении Центкома, распространенном в ночь на четверг.

"По результатам обследования обломков выяснилось, что это был ударный беспилотник серии "Шахед", - отмечается в документе.

"Судну нанесен ущерб, но жертв нет", - сообщают американские военные.

Между тем работающая под руководством израильского бизнесмена сингапурская компания Eastern Pacific Shipping, к которой и относится танкер, сообщила, что нанесенный ущерб минимален. Сотрудники компании отметили, что также удалось избежать разлива топлива.

США Иран Оманский залив Либерия Израиль Сингапур
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