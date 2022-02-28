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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Финляндия отправит Украине противотанковое вооружение и стрелковое оружие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Финляндии Санна Марин заявила в понедельник, что Хельсинки направит Украине вооружения и военную амуницию, сообщили западные СМИ.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен пояснил, что поставки будут включать 1,5 тыс. единиц противотанкового оружия, 2,5 тыс. штурмовых винтовок, 150 тыс. патронов и 70 тыс. полевых пайков.

Ранее на экстренном совещании Государственного совета Финляндии по вопросу оказания дополнительной помощи Украине было принято решение разрешить Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы. Также Госсовет решил отправить Украине 2 тыс. бронежилетов, 2 тыс. касок, 100 носилок и средства первой помощи.

До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия на Украину.

Финляндия Украина

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