Финляндия поставит Украине военную технику на 28,8 млн евро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия направит Украине военную технику стоимостью в 28,8 млн евро, сообщило финское Министерство обороны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ и график доставки более подробно не будут сообщаться", - говорится в пресс-релизе.

Это будет уже одиннадцатая поставка военной техники. Общая стоимость всех комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией на Украину, достигла 189,2 млн евро.

Кроме того, Силы обороны Финляндии продолжат помогать в обучении украинских военных в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную миссию под руководством Великобритании.