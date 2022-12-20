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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Финляндия поставит Украине военную технику на 28,8 млн евро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия направит Украине военную технику стоимостью в 28,8 млн евро, сообщило финское Министерство обороны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ и график доставки более подробно не будут сообщаться", - говорится в пресс-релизе.

Это будет уже одиннадцатая поставка военной техники. Общая стоимость всех комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией на Украину, достигла 189,2 млн евро.

Кроме того, Силы обороны Финляндии продолжат помогать в обучении украинских военных в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную миссию под руководством Великобритании.

Хроника 24 февраля – 20 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Финляндия Минобороны Украина Великобритания
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