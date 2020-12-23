Байден обещал не давить на будущего генпрокурора в расследовании действий своего сына

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Джо Байден, избранный президентом США, заявил журналистам, что не обсуждал и не будет обсуждать тему расследования, ведущегося в отношении его сына Хантера, с кандидатами на пост генерального прокурора.

"Я гарантирую, что не собираюсь этого делать. Генеральный прокурор не является адвокатом президента", - цитирует Байдена издание The Hill.

Он добавил: "Я назначу на этот пост того, кто, как я считаю, будет претворять в жизнь закон так, как закон написан, без руководства с моей стороны".

Ранее о том, что Байден не будет обсуждать дела своего сына ни с одним из кандидатов на пост генпрокурора в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь избранного президента Джен Псаки.

По ее словам, "это будет прерогативой будущего генерального прокурора и его команды, чтобы определить, как вести любое расследование".

В то же время Псаки отметила, что избранный президент ищет на пост генпрокурора человека, "честность которого находится на самом высоком уровне".

Ранее Джо Байден заявил, что расследование финансовой деятельности в отношении его сына Хантера направлено в первую очередь против него самого.

"Это (расследование - ИФ) как обычно, направлено против меня. Думаю, что это один из видов грязной игры", - сказал он в эфире "Позднего шоу Стивена Колберта".

Байден отметил, что "полностью доверяет сыну" и его "не волнуют никакие обвинения в его адрес".

Как сообщалось, министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами, включая Китай.