Республиканцы задумались о новой попытке объявления импичмента Байдену

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Конгрессмены-республиканцы готовят предложения по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, сообщает во вторник издание The Hill.

"Республиканцы в ноябре надеются получить большинство в Палате представителей. И они уже сейчас нацеливаются на то, что для многих из них является приоритетом: на объявление импичмента Байдену", - говорится в статье.

Некоторые конгрессмены от Республиканской партии за последние месяцы уже направляли предложения об импичменте, однако шансов на рассмотрение этих идей не было, так как в настоящее время демократы, поддерживающие Байдена, удерживают контроль над Палатой представителей и над Сенатом.

Сторонники импичмента обвиняют Байдена в "серьезных преступлениях": ошибках, предположительно, допущенных при борьбе против COVID-19, при выводе американских войск из Афганистана, а также – при решении проблемы наплыва нелегальных иммигрантов, следующих в США через Мексику. Еще одна резолюция касается деятельности сына президента – Хантера Байдена.

Теперь же, согласно прогнозам, республиканцы имеют все шансы вернуть себе большинство в Конгрессе, и потому готовятся к тому, чтобы вновь представить свои предложения по импичменту.

"Я всегда говорил, что нужно объявить импичмент президенту Байдену, так как он специально перестал контролировать движение людей через границу (США с Мексикой - ИФ) и тем самым – сделал жизнь американцев менее безопасной", - заявил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд.

"Конгресс обязан привлекать президента к ответу за эту и другие его неудачи. Так что новому республиканскому большинству нужно быть готовым к тому, чтобы заняться этими вопросами с первого же дня", - добавил он.

По данным The Hill, в Палате представителей нынешнего созыва зарегистрировали минимум восемь резолюций республиканцев с призывом объявить импичмент Байдену. Срок действия всех этих документов истекает к ноябрьским выборам. Однако по закону конгрессмены имеют право вновь сформулировать свои претензии к Байдену и направить их на рассмотрение Палаты представителей нового созыва.

Демократы дважды пытались добиться импичмента президента США Дональда Трампа. Один раз – в 2019 году за его предполагаемые попытки помешать работе правосудия, а второй – в начале 2021 года, когда демократы обвинили Трампа в провоцировании беспорядков в январе в Вашингтоне. В обоих случаях Трампу удалось удержаться у власти. Он называл попытки демократов лишить его власти "охотой на ведьм".