Суд на Украине подтвердил законность прекращения дела, где фигурировал Джо Байден

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Суд на Украине отказал экс-генпрокурору страны Виктору Шокину в удовлетворении жалобы на дознавателя полиции, закрывшего в сентябре 2020 года уголовное производство, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден, сообщает МВД Украины.

"Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 года (за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757 / 42457/20-К)", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины в пятницу.

В связи с этим в украинском министерстве вновь подчеркнули: "Полиция закрыла дело на законных основаниях".

27 февраля 2020 года Госбюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Причиной давления стало якобы расследование Генпрокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma. Дело было открыто по по ч.2 ст.343 УК Украины.

Адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждал, что Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях Burisma с его сыном Хантером Байденом.

21 мая 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве Байдена-старшего в деятельность Шокина на посту генпрокурора Украины.

3 декабря 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что расследуемое Нацполицией Украины дело, в котором фигурировал тогдашний вице-президент США Джо Байден в контексте якобы влияния на экс-генпрокурора Украины Шокина, закрыто.