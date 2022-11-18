КНДР осуществила очередной ракетный пуск

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу КНДР осуществила пуск ракеты, которая, предположительно, является межконтинентальной баллистической, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи.

Издание пишет, что ранее о пуске неустановленной ракеты информировал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, но не сообщил никаких подробностей.

Накануне министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредил, что Пхеньян предпримет "более жесткие" военные меры, если Соединенные Штаты подтвердят свои обязательства по "расширенному сдерживанию" перед региональными союзниками.

Расширенное сдерживание - обещание США использовать весь спектр военных возможностей, как ядерных, так и обычных, для защиты союзников.