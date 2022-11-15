РФ выразила озабоченность планами по ревизии климатических обязательств из-за геополитики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена намерениями некоторых стран пересмотреть их климатические обязательства под предлогом сложной геополитической ситуации, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, выступая с национальным заявлением на Международной конференции ООН по климату (СОР27).

"Выражаем серьезную озабоченность планами отдельных государств и региональных объединений по ревизии ранее взятых обязательств под предлогом непростой геополитической ситуации. Россия предупреждала о негативных последствиях "гонки климатических амбиций", когда провозглашение углеродной нейтральности происходило без должной стратегии и ресурсно-финансового обеспечения", - сказал он, добавив, что стороны Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН и Парижского соглашения имеют право самостоятельно выбирать средства достижения климатических целей.

Эдельгериев отметил, что мир значительно изменился после климатического саммита в Глазго: "Мы отдаляемся от выполнения температурных целей Парижского соглашения, упираемся в разногласия по основным вопросам климатической повестки и одновременно наблюдаем введение искусственных ограничений, которые ухудшают качество жизни населения во многих странах".

Также среди ключевых тезисов национального заявления России - необходимость поддержки развивающихся стран, выработки справедливого и приемлемого решения проблемы потерь и ущерба.

"Рост инфляции и государственного долга создает дополнительные сложности для развивающихся стран и делает как никогда важными наращивание объемов климатического финансирования и обеспечение упрощенного доступа к необходимым ресурсам. В особенно уязвимом положении находятся наименее развитые и малые островные развивающиеся государства. (...) Развитые страны должны на деле продемонстрировать свое лидерство и нарастить объем финансовых ресурсов и технологий, предоставляемых развивающимся странам", - заявил Эдельгериев.

COP27 проходит в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Организаторы позиционируют саммит этого года как "Конференцию по осуществлению", желая добиться выполнения странами обещаний, данных в Париже.