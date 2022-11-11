США объявили о новых мерах по борьбе с изменением климата

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в пятницу объявил о новых инициативах США по борьбе с климатическими изменениями, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов, призвал страны мира принимать меры для решения климатического кризиса.

"Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы достигнем наших целей по сокращению выбросов к 2030 году", - сказал Байден, выступая в Шарм-эль-Шейхе (Египет) на Конференции ООН по климату (COP27).

Он уточнил, что цель США состоит в том, чтобы сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с 2005 годом.

Байден добавил, что в США начнут действовать новые правила по сокращению выбросов метана, которые помогут к 2030 году сократить выбросы на 87% относительно показателей 2005 года.

Кроме того, американский лидер призвал страны объединить усилия по ограничению глобального потепления 1,5 градусами по Цельсию и по сокращению выбросов парниковых газов.

"Если мы сможем ускорить действия по этим изменениям, мы сможем достичь нашей цели. Но чтобы навсегда изменить ситуацию с выбросами, каждая страна должна принять меры", - заявил Байден.

Байден пообещал, что будет следить за выполнением климатических обязательств США, в том числе за прошлогодним обещанием выделять на климатические цели ежегодно $11,4 млрд до 2024 года. Помимо этого, администрация США увеличивает в два раза выделение помощи странам в адаптации к климатическим изменениям, и теперь сумма этого фонда составит $100 млн.

"Мы будем предпринимать усилия для того, чтобы средства на достижение наших целей по климату были всегда", - сказал он.

Более того, Байден заявил, что ситуация на Украине "усилила необходимость в безотлагательном порядке избавиться от зависимости от ископаемого топлива".

"Климатический кризис касается безопасности человека, экономической безопасности, экологической безопасности, национальной безопасности и жизни планеты", - подчеркнул президент США.

Он заявил, что в США начнут внедрять инновации для повышения производительности технологий в сфере экологически чистой энергетики, которые будут доступны для всех стран в мире.