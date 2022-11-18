Российского посла вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции Москвы на вердикт по MH17

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российского посла в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД королевства из-за реакции Москвы на вердикт окружного суда Гааги по делу о сбитом малазийском Boeing-777, сообщают местные СМИ со ссылкой на слова министра иностранных дел Вупке Хукстры.

Руководство Нидерландов недовольно реакцией российской стороны на решение суда.

Окружной суд Гааги 17 ноября признал, что пассажирский самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года был сбит ракетой из российского "Бука" с подконтрольной ДНР территории. Суд признал причастными к этому россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко и заочно приговорил их к пожизненному заключению и выплате компенсаций семьям погибших. Гражданина России Олега Пулатова суд оправдал, поскольку его причастность к катастрофе не была доказана. Ни один из подсудимых на процессе очнь не присутствовал, в суде участвовали адвокаты Пулатова и он сам прислал записанные на видео показания.

После этого российский МИД заявил, что в основе суда "лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии". Ведомство отметило, что суд игнорировал материалы, предоставленные российской стороной, зато использовал показания анонимных свидетелей.

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов", - прокомментировало министерство.

В Кремле заявили, что сожалеют, что российских следователей не допустили к участию в расследовании.