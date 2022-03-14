Австралия и Нидерланды будут добиваться от РФ компенсации за крушение рейса MH17

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Австралия и Нидерланды намерены через Международную организацию гражданской авиации добиваться компенсации от РФ по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года "Боинга" Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сообщила газета The Guardian.

"Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за участие в крушении рейса MH17 неприемлем. Правительство Австралии всегда заявляло, что оно не будет исключать никаких правовых возможностей в стремлении к правосудию", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, которая совместно с генпрокурором Микелией Кэш объявила о начале процесса.

Размер компенсации, которой будут добиваться эти страны от России, не уточняется.

Гибель самолета Malaysia Airlines

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Год назад была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они в суд не явились. Пулатов на данный момент – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.